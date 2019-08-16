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У Палаці Хоткевича покажуть фільм «Звенигора» Довженка

Соломія Головіна

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У Львові в переддень 28-ої річниці незалежності України, 23 серпня, у Палаці Гната Хоткевича відбудеться перегляд фільму «Звенигора» Олександра Довженка. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Фільм Олександра Довженка «Звенигора» – перший фільм знаменитої трилогії (яку продовжують «Арсенал» та «Земля») та перший по-справжньому експериментальний фільм режисера.

«Тисячу років української історії схопив новаторський погляд Довженка. Кадри фільму сплітаються то в містичну «гоголівську» оповідь, то в оптимістичний гімн індустріалізації. Сміливі візуальні рішення та монтажні прийоми стали проривом у кіноіндустрії. Візіонерство Довженка надихало багатьох кіномитців та не лише їх. Можливо, надихне і вас!

Показ відбудеться 23 серпня о 19:00 в Палаці Хоткевича. Перед ним проведуть коротку вступну лекцію про те, як Довженко зняв цей фільм лише за 100 днів, навіщо переписував сценарій та як на нього вплинув німецький експресіонізм. Про це та не тільки розповідатиме культурологиня Наталія Кідиба.

Фільм наданий Національним центром Олександра Довженка. Вхід на кіноперегляд вільний.

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