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У Львові відбудеться Марш нескорених

Ілона Орнат

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У Львові проведуть загальноміський Марш нескорених, який відбудеться у День Незалежності України, 24 серпня.Таким чином організатори вшанують пам’ять загиблих Героїв та духовно підтримають українських вояків, які продовжують захищати країну. Про це Львівському порталу повідомили  організатори заходу.

 

Марш розпочнуть від Личаківського кладовища через Військовий госпіталь і до Гарнізонного храму. Учасники ходи нестимуть плакати із зображенням Героїв Небесної Сотні, світлини бійців, які захищають Україну, а також світлини поранених і загиблих бійців.

Ідею провести такий марш саме у Львові запропонував ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Киреєр. За його словами, Марш нескорених покликаний вшанувати пам’ять полеглих українських бійців, згадати і подякувати  тим хлопцям, які досі перебувають на фронті, а також  духовно підтримати поранених.

“Хочемо об‘єднатись у такий спосіб, пройти ходою, вшанувати загиблих героїв Небесної Сотні і героїв російсько-української війни. Сказати слова вдячності тим, хто захищає нас на фронті, що ми не забули і не забудемо їх, а також мотивувати поранених у львівському військовому госпіталі”, –  додають організатори.

Зранку, о 9:00 учасники Маршу зустрінуться біля Личаківського кладовища, де вшанують загиблих Героїв України. Згодом разом вирушать до Військового госпіталю (Личаківська,26), в якому привітають бійців. Об 11:30 в Гарнізонному храмі на Театральній, 11 відбудеться Молебень за здоров’я української армії.

Маршрут ходи пролягатиме через вулиці: Личаківський цвинтар (поле почесних поховань №76) – вул. Анатолія Вахнянина – вул. Левицького – вул. Мечникова – вул. Личаківська, 26 (Військовий госпіталь)  –  площа Митна – вул. В.Винниченка – площа Соборна – площа Галицька – площа Міцкевича – проспект Свободи – вул. Беринди – вул. Театральна, 11 (Гарнізованний храм Святих Апостолів Петра і Павла).

Інші міста України також долучились до проведення Маршу нескорених.  У Львові до нього можуть долучитись усі небайдужі.

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