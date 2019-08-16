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Стартував прийом проектів на Громадський бюджет Львова 2020 року

Христина Подоляк

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У Львові стартував прийом проектів до Громадського бюджету міста 2020 року. Ідеї з розвитку і вдосконалення Львова прийматимуть до 15 вересня. Про це повідомив начальник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради» ЛМР Орест Файфурка, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Орест Файфурка, конкурс проводять вчетверте, цьогоріч у рамках проекту «Громадський бюджет Львова 2020» виділено 38 млн грн, взяти участь у проекті зможуть особи від 16 років, які проживають у Львові, навчаються або ж народились у місті. Подати заявку можна з 15 серпня по 15 вересня включно, на сайті Громадського бюджету gb.city-lviv.

Як стало відомо, цьогоріч подати свій проект стало ще простіше, користувачам просто потрібно мати чітко сформовану ідею, яка змогла б покращити та зробити комфортнішим життя у районі, зайти на сайт Громадського бюджету, авторизуватись за допомогою BankID або за допомогою ЕЦП і у розділі «Подати заявку» залишити усі дані щодо свого проекту.

«Ми проводимо низку навчань, інформуємо людей стосовного того, як правильно подавати проекти та яким чином складати кошторис. На сьогодні, вже визначені контактні особи від профільних виконавчих органів, тому очікуємо якісні проекти» – розповідає Орест Файфурка.

Проекти поділятимуть на великі та малі, а також освітні та медичні. В залежності від проекту коливатиметься вартість його фінансування.

Малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення, на які виділятимуть 60% загального обсягу громадського бюджету ( 50 000 – 600 00 грн). Район міста матиме змогу отримати 10% від загального обсягу громадського бюджету.

Великі проекти – це проекти міжрайонного, загальноміського значення, на які виділятимуть близько 40% загального обсягу бюджету (600 000 – 3 000 000 грн.)

Малі проекти змагатимуться між собою у кожному районі окремо, а великі по всьому місту.

Окремо розглядатимуть проекти присвячені медичним та освітнім покращенням, а також інші проекти, які не стосуються приміщень або територій шкіл, садочків, вишів та закладів охорони здоров’я.

«У нас були певні зауваження стосовного того, що школи мають певний адмінресурс, зрештою так само як і лікарні. Тому було прийнято рішення про те, що ми виділяємо ці дві сфери в окрему групу. Вони можуть становити не більше 40% у кожному з рейтенгів», – зазначив Орест Файфурка.

Проголосувати за проекти, які пройшли перевірку можна буде з 1 по 15 листопада онлайн через сайт Громадського бюджету gb.city-adm.lviv.ua авторизувавшись за допомогою BankID або ЕЦП, а також через будь-який ЦНАП.

Одна людина зможе проголосувати лише за один великий та малий проект.

Проекти, які отримають найбільшу підтримку у мешканців Львова, будуть реалізовані 2020 році за кошти міста.

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