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Пластуни проведуть табір для дітей, чиї сім’ї зазнали втрат на війні

Андрій Котенський

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Наприкінці літа, 24–30 серпня 2019 року, пластунки із куреня «Спартанки» проведуть табір для дітей, чиї сім’ї зазнали втрат та важких наслідків під час війни на Сході України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Сорок хлопців та дівчат віком 11-13 років з різних куточків всієї України помандрують до мальовничих Карпат – у село Гребенів (Сколівський район), де проведуть насичений і повний пригод тиждень.

«За легендою цьогорічного табору дітки поринуть у космічну атмосферу – побувають на тематичних планетах, де зустрічатимуть улюблених героїв та вчитимуться розрізняти добро і зло. Свіже гірське повітря, басейн, і багато друзів навколо – кращого закінчення літа і не придумати», – йдеться у повідомленні.

Перебування на таборі для дітей є абсолютно безкоштовне завдяки нашим спонсорам, більшість з яких незмінно фінансово чи своєю продукцією сприяють проведенню таборів. Цього року, вкотре, табір відбувається за підтримки благодійної організації Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе.

Як відомо, такі табори пластуни проводять двічі у рік, взимку та влітку, починаючи з 2014 року. Кожен табір має свою тематику та легенду. У січні 2019 року табір відбувався у селі Славське, де згідно з легендою діти подорожували «Полярним Експресом», де зупинками були казкові та кінематографічні герої.

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