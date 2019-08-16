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Новий український правопис включать у тести ЗНО через 5 років

Соломія Головіна

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Норми нового українського правопису у тестах зовнішнього незалежного оцінювання не будуть предметом перевірки щонайменше 5 найближчих років. Про це повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає «Радіо Свобода».

 

«Впродовж найближчих 5 років нові норми українського правопису, допоки вони не стануть усталеною практикою навчання в закладах загально-середньої освіти, перевірятися в тесті з української мови і літератури не будуть. Тобто не буде завдань, в яких перевірятиметься правильність написання слів «проект» – «проєкт», «кафедра» – «катедра», «аудиторія» – «авдиторія» і таке інше. Це не буде предметом перевірки в тесті ЗНО з мови та літератури», – сказав Бойко.

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів України схвалив нову редакцію українського правопису. Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України.

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