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Кабмін схвалив новий український правопис

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, який замінить редакцію 1992 року. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання без обговорення, повідомляє «Громадське».

 

Згідно з інформацією, нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису.

Рішення ухвалили «з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм».

Український правопис — система загальноприйнятих правил української мови, які визначають способи передавання мовлення на письмі.

Ознайомитися з текстом нової редакції можна на сайті міністерства.

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