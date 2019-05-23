Кабмін схвалив новий український правопис

Кабінет міністрів України схвалив Український правопис у новій редакції, який замінить редакцію 1992 року. Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання без обговорення, повідомляє «Громадське».

Згідно з інформацією, нову редакцію розробила Українська національна комісія з питань правопису.

Рішення ухвалили «з метою забезпечення конституційних положень про державний статус української мови та уніфікації вживання правописних норм».

Український правопис — система загальноприйнятих правил української мови, які визначають способи передавання мовлення на письмі.

Ознайомитися з текстом нової редакції можна на сайті міністерства.