ОСТАННІ НОВИНИ

Непал посилив правила сходження на Еверест

Андрій Котенський

|

Влада Непалу вирішила посилити правила видачі дозволів на сходження на гору Еверест і інші вершини Гімалаїв. Про це з посиланням на урядову комісію повідомляє Reuters.

 

Відтепер альпіністи, які бажають піднятися на Еверест та інші восьмитисячники, повинні пройти базову і високогірну підготовку для сходження.

У звіті комісії вказується, що перед сходженням на гори вище 8000 метрів, альпіністи повинні піднятися хоча б на одну непальську гору вище 6500 метрів. Бажаючі підкорити найвищу гору світу, також повинні надати довідку про стан здоров’я і фізичну підготовленість.

До слова, за весняний сезон 2019 року, під час сходження на Еверест загинули або зникли безвісти 11 альпіністів.

Історія українки, яка підкорила найвищу вершину світу читайте тут: Спуститися з Евересту

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...