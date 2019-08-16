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На вулиці Пилипа Орлика зведуть 7-поверхівку

Наталя Дуляба

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На вулиці Пилипа Орлика, навпроти церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові УГКЦ, збудують житловий багатоквартирний будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями та паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження виконавчий комітет міської ради Львова сьогодні, 16 серпня, затвердив Андрію Гою, Максиму Корягіну та Олегу Дзюбі. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Нове житло зводитимуть на земельній ділянці, яка є у приватній власності. Її площа становить 0,15 га, а цільове призначення – для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Ділянка також входить у зону Ж-2 – зону малоповерхової квартирної забудови.

Житловий будинок знаходитиметься навпроти храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії УГКЦ. Поруч зараз також знаходиться автостоянка.

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Своїм рішенням виконавчий комітет дозволив забудувати земельну ділянку на 40%, а також встановив, що висота будинку не повинна перевищувати 25,8 м.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Олег Дзюба володіє ТзОВ «Дім каменю», є співвласником ТзОВ «Гідберрі», що вирощує ягоди й горіхи.

Максим Корягін або людина з таким же ім’ям є доктором економічних наук, викладає у Львівському торговельно-економічному університеті. Також чоловік працює в аудиторській фірмі «Укрзахідаудит». Інформації про Андрія Гоя віднайти не вдалося.

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