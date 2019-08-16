На Старосамбірщині поліція затримала водія, що втік з місця ДТП, в якій загинув 28-річний ветеран АТО

У Старосамбірському районі поліцейські затримали водія, який втік місця смертельної ДТП. В цій аварії загинув 28-річний учасник бойових дій на Донбасі Володимир Вінярський.

У пресслужбі Нацполіції Львівщини нагадують, що дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 16 серпня, близько 02.15 у селі Міженець Старосамбірського району. На місці події поліцейські виявили в кюветі перекинутий автомобіль «БМВ», під яким лежало тіло чоловіка без ознак життя. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 28-річний житель району, пасажир «БМВ». Водій з місця події втік.

«Протягом кількох годин поліцейські встановили особу чоловіка, котрий керував автомобілем – раніше судимого 36-річного місцевого мешканця. Він затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні поліцейських.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.

Фото: поліція