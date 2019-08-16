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Під час ДТП загинув український воїн із Старосамбірщини

Соломія Головіна

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Під час ДТП 16 серпня загинув учасник бойових дій на Донбасі Володимир Вінярський, який родом із Старосамбірщини. Про це повідомив департамент соціального захисту населення у Facebook.

 

Вінярський Володимир Іванович народився 20 серпня 1990 року у селі Міженець Старосамбірського району Львівської області. Навчався в університеті «Львівська політехніка» на факультеті «Геодезія».

Брав активну участь у Революції Гідності.14 березня 2014 року вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та брав безпосередню участь в АТО (операції Об’єднаних сил).

У 2014 році під Старобільськом на Луганщині отримав важке наскрізне вогнепальне поранення. Був особою з інвалідністю внаслідок війни І групи.

У Володимира залишились батьки та сестра.

Фото: департамент соцзахисту ЛОДА

 

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