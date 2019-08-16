Під час ДТП загинув український воїн із Старосамбірщини

Під час ДТП 16 серпня загинув учасник бойових дій на Донбасі Володимир Вінярський, який родом із Старосамбірщини. Про це повідомив департамент соціального захисту населення у Facebook.

Вінярський Володимир Іванович народився 20 серпня 1990 року у селі Міженець Старосамбірського району Львівської області. Навчався в університеті «Львівська політехніка» на факультеті «Геодезія».

Брав активну участь у Революції Гідності.14 березня 2014 року вступив на службу в батальйон імені Кульчицького та брав безпосередню участь в АТО (операції Об’єднаних сил).

У 2014 році під Старобільськом на Луганщині отримав важке наскрізне вогнепальне поранення. Був особою з інвалідністю внаслідок війни І групи.

У Володимира залишились батьки та сестра.

Фото: департамент соцзахисту ЛОДА