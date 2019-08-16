На Львівщині розшукують чоловіка, якого підозрюють у незаконній переправі людей через кордон

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми у Львівській області розшукують 29-річного Михайла Шикітку, підозрюваного у вчиненні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

За даними правоохоронців, усім, кому що-небудь відомо про місцеперебування Михайла Шикітки, просять терміново повідомити за телефоном (032) 258-67-23 чи «102».

Фото: НПУ