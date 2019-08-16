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Маленьких львів’ян запрошують у мистецький табір

Вероніка Рой

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Дітей віком від 6 до 14 років запрошують у мистецький табір «Райський сад».  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради .

 

«Літо майже закінчується. Але не варто сумувати. Щоб не так от і відразу з головою в навчання, ми продовжимо пригодницький світ літа нашими цікавими арт-класами. Пропонуємо мистецький табір «Райський сад», присвячений Дню Незалежності України, який ми наповнили веселими оповідками про серйозне. Слухаючи їх та вивчаючи, будемо створювати свої композиції, застосовуючи різні мистецькі засоби: фарби, папір, картон, пластилін, скло, шнури, нитки, тканини. На завершення табору показуємо виставку в Центрі Довженка та вручаємо дипломи», — зазначають організатори.

Завдання табору і метод роботи:

— Підняти самооцінку дитини.

— Хвалити дитину за нестандартні рішення, дати зрозуміти, що головне — це його фантазія.

— Дати дитині перенести свій внутрішній маленький світ на аркуш паперу.

— Викладач допомагає зрозуміти і подати сюжет, але не виконує за учня його роботу, бо це може його, учня, образити.

— Власне бачення сюжету і його подача заслуговує на високу похвалу.

— Таборові оповідки будуть доповнюватися мультфільмами, малюнками, фільмами, ілюстраціями відомих творів.

— В таборі допускається вільне спілкування викладача і учнів: веселощі, розмови, аналіз сюжету, висловлювання власних безцінних думок.

— Кожна тема буде нотуватися у спеціальному таборовому зошиті.

Табір для дітей віком від 6 до 14 років триватиме з 19 по 23 серпня у Центрі Довженка (пр. Червоної Калини, 81).

Деталі за телефоном: 098−327−56−44,

Детальніше тут: https://www.facebook.com/groups/koloartclass/.

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