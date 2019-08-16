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Львівська борчиня взяла «бронзу» на чемпіонаті світу серед юніорів

Соломія Головіна

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Львівська спортсменка Марія Винник завоювала у Естонії «бронзу»  на Чемпіонаті світу з вільної боротьби серед юніорів, перемігши представницю Туреччини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Дівчина є вихованкою Львівського училища фізичної культури, її тренер –  Орест Скобельський. Марія виступала у ваговій категорії до 50 кілограм.

Додамо, що окрім Марії, у складі нашої збірної виступає ще п’ятеро львівських спортсменів: Євгеній Дубовий, Данило Стасюк, Юрій Ідзінський, Вероніка Рябоволова та Оксана Чудик.

Фото: ukrwrestling.com.ua

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