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Львів’ян на День Незалежності кличуть на забіг «За тверезу націю»

Вероніка Рой

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У День Незалежності України, 24 серпня, вже вдев’яте відбудеться всеукраїнський забіг «За Тверезу Націю». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цьогоріч забіг відбудеться під гаслом «Звільнись від алкогольного та тютюнового рабства — стань незалежним!»

Цього разу учасники бігтимуть за маршрутом Львів — Лисиничі — Винники — Львів, що становить 23 км.

Як зазначають організатори, забіг не на швидкість і час, а якомога більш згуртованіше. Для учасників забігу передбачені призи від організаторів.

«Зараз вже нікого не здивуєш масовим забігом чи великою дистанцією пробігу, оскільки їх відбувається по цілій країні сотні. Але наш забіг унікальний тим, що ми біжимо за тверезу націю. Долучившись до забігу, кожен учасник долучається до популяризації тверезого та здорового способу життя», — зазначають організатори.

Збір учасників відбуватиметься о 9.00 год. на площі перед Оперним театром. Реєстрація проходитиме  на місці старту.

У Винниках на 13 кілометрі можна буде освіжитися холодною водою.

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