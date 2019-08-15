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Зіткнення маршрутки та мікроавтобуса: постраждав водій «Еталона»

Соломія Головіна

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На автодорозі «Львів-Самбір-Ужгород» у селі Ясениця-Замкова Старосамбірського району зіткнулись автобус «Еталон» та мікроавтобус «Мерседес». Внаслідок аварії постраждав водій маршрутки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталась 14 серпня близько 16 год. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус «Еталон», яким керував 48-річний мешканець Самбірщини, та мікроавтобус «Мерседес» під керуванням 37-річного жителя Дрогобицького району.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій маршрутного автобуса: лікарі діагностували у нього, зокрема, «перелом гомілки».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

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