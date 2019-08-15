ОСТАННІ НОВИНИ

Зім'яті у бляшанку авто та постраждалі люди: на Сколівщині зіткнулися три машини

Соломія Головіна

|

У селі Тухолька Сколівського району 14 серпня сталось зіткнення трьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Аварія сталася близько 15.00 на автодорозі «Київ-Чоп». Водій автомобіля «БМВ», 31-річний мешканець Полтавської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Кіа Соренто», після чого зіткнувся з іншим «БМВ».

Як інформують правоохоронці, внаслідок зіткнення отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані водій, котрий не впорався з керуванням та троє його пасажирів віком 28, 29 та 30 років, усі мешканці Полтавщини.

При цьому у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА інформують, що внаслідок цієї ДТП постраждало семеро осіб. Серед них одна людина у важкому стані, а також двоє дітей 2011 та 2014 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...