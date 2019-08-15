Зім'яті у бляшанку авто та постраждалі люди: на Сколівщині зіткнулися три машини

У селі Тухолька Сколівського району 14 серпня сталось зіткнення трьох автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Аварія сталася близько 15.00 на автодорозі «Київ-Чоп». Водій автомобіля «БМВ», 31-річний мешканець Полтавської області, не впорався з керуванням, внаслідок чого його автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з «Кіа Соренто», після чого зіткнувся з іншим «БМВ».

Як інформують правоохоронці, внаслідок зіткнення отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані водій, котрий не впорався з керуванням та троє його пасажирів віком 28, 29 та 30 років, усі мешканці Полтавщини.

При цьому у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА інформують, що внаслідок цієї ДТП постраждало семеро осіб. Серед них одна людина у важкому стані, а також двоє дітей 2011 та 2014 року народження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Фото: Facebook-сторінка Ігоря Зінкевича