Як львівські бабусі займалися йогою у парку

Для людей літнього віку, які є підопічними Львівського міського територіального центру, в парку імені Івана Франка провели заняття з йоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заняття провела спеціально запрошена професійна тренерка Юлія Матиящук.

«Літні спортсмени демонстрували свої вміння. Під час тренування був азарт, запал, бажання залишатись молодими та красивими. Усі цікаво та з позитивним настроєм провели час. Вдячні професійному тренеру Юлії Матиящук, яка надихає, навчає бути сильними духом і працювати над своїм тілом та думками, а також дарує приємні хвилини спілкування», – повідомили в міському територіальному центрі.

Щоб якомога більше урізноманітнити дозвілля для літніх людей, працівники територіального центру у центрах дозвіллях щоденно проводять різнопланові заходи. У кожному заході бере участь 10−15 старших мешканців Львова. Кожну групу обов’язково супроводжує на прогулянці, екскурсії чи тренуванні працівник Львівського міського терцентру.

«Ми намагаємось врахувати усі побажання, вподобання, зацікавлення та пропозиції наших підопічних. Тому формуємо групи за інтересами, адже є люди, які хочуть побувати на прогулянці, подихати свіжим повітрям, для когось найкраще дозвілля – екскурсії історичними місцями, музеями чи церквами й монастирями, але є й такі, для кого найкращий відпочинок – активні заняття, різноманітні конкурси, спортивні заходи», – додав начальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

Фото: ЛМР