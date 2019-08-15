У Стрию судитимуть розбійника, який напідпитку напав на свого товариша

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 39-річного стриянина, який у стані алкогольного сп’яніння напав на свого знайомого, а потім дебоширив під час затримання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 31 травня у Стрию біля одного зі супермаркетів обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, розпочав словесний конфлікт із своїм 40-річним знайомим, під час якого безпричинно побив чоловіка. Потерпілий втік у магазин, однак зловмисник наздогнав його і продовжив наносити удари.

Поліцейські відкрили кримінальну справу за ч.1 ст.187 КК України (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу) та за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Зазначимо, що у Стрийському міськрайонному суді вже є матеріали стосовно обвинуваченого. Його мають судити ще й за хуліганство щодо представника влади чи громадськості, який охороняв громадський порядок.

За вчинення інкримінованих злочинів 39-річному чоловікові загрожує до від 3 до 7 років позбавлення волі.