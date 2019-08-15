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У Старому Самборі старший брат підрізав ножем молодшого

Соломія Головіна

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У Старому Самборі під час сварки старший брат встромив ножа у живіт молодшому. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили поліцейські, тілесні ушкодження 31-річному постраждалому мешканцю Старого Самбора завдав його рідний брат, старший від нього на рік.

Також встановлено, що близько 13.00 14 серпня між родичами, які мешкають в одному будинку, виник конфлікт, під час якого старший брат наніс молодшому удар ножем у живіт.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі до 8 років. Досудове розслідування триває.

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