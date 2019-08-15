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У Рудному ВАЗ збив 8-річного хлопчика на велосипеді

Соломія Головіна

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У селищі міського типу Рудне водій ВАЗу скоїв наїзд на восьмирічного хлопчика, котрий катався на велосипеді. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 15 серпня, близько 10.00 на вулиці Пісковій.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ», 54-річний львів’янин, скоїв наїзд на велосипедиста, 8-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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