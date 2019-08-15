У Личаківській виправній колонії засуджений виготовляв холодну зброю

Суд виніс вирок 29-річному чоловіку, який, відбуваючи покарання у Личаківській виправній колонії, незаконно виготовив собі холодну зброю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що 29-річний чоловік на виробничій зоні Личаківської виправної колонії №30 знайшов напильник. Із нього він власноруч виготовив ніж, який зберігав та переносив при собі у шкарпетці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.263 КК України (носіння, виготовлення, ремонт або збут кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без передбаченого законом дозволу). Нещодавно Шевченківський районний суд м. Львова визнав чоловіка винним у вчиненні цього злочину.

Зазначимо, що у 2018 році зловмисника вже засудили за крадіжку із проникненням і призначили 5 років і 5 місяців тюрми. Тепер суд частково приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком та призначив остаточне покарання у вигляді 5 років і 5 місяців позбавлення волі.