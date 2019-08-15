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У Львові тиждень працюватиме Школа перфомансу

Соломія Головіна

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У Львові «Інститут актуального мистецтва» 1-7 вересня проводитиме Школу перфомансу. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Навчання проводитимуть досвідчені митці, котрі будуть зосереджувати свою увагу на індивідуальному та груповому творчому процесі:  Януш Балдиґа з Польщі, Аня Ібш з Німеччини, Кінерет Хайя Макс з Ізраїлю.

Януш Балдиґа продовжує концепцію тематичних майстер-класів і пропонує тему: «Простір – Час – Культурний контекст», що порушує проблематику простору, місця і присутності у контексті культурного міфу.

Кінерет Хайя Макс проведе майстер-клас «Я, Є, ТУТ». Перфомерка, авторка практичних освітніх проектів, пов’язаних з акціоністським мистецтвом, Кінерет Хайя Макс з 2017 року очолює щорічну майстерню перфомансу центру мистецтва перфоманс «Performance Art Platform»  у Тель-Авіві, викладає в Академії мистецтв і суспільства в Єрусалимі (Musrara Academy of art and society in Jerusalem).

Під час майстер-класу Ані Ібш «Від Акції до інасталяції і назад» учні досліджуватимуть інсталятивні особливості у перформативних акціях: як інсталяція впливає на перфоманс, як взаємодіє з ним, яким чином вони взаєморозвиваються.

Аня Ібш – художниця та кураторка, активно працює у жанрах перфоманс та інсталяція  із 1993 року.  У роботах досліджує особистісні, культурні та соціальні аспекти присутності людини, аналізуючи при цьому витривалість і толерантність власного тіла.

Програму майстер-класів Школи доповнить лекція-перфоманс Володимира Топія «Перебування… між тут і «там» та лабораторне дійство Володимира Кауфмана «Анатомія перфомансу».

Школу супроводжуватимуть  виступи перфомерів  з України: Юрій Штайда, Zabih, з Польщі – Януш Балдиґа (Janusz Bałdyga), Ришард Луговскі (Ryszard Ługowski), Ярослав Першко (Jarosław Perszko), з Іспанії – Ізабель Леон (Isabel León), Маріо Монтойя (Mario Montoya), а також Вілаван Віанґтонґ (Wilawan Wiangthong) з Тайланду, Кінерет Хайя Макс (Kineret Haya Max) з Ізраїлю та Аня Ібш (Anja Ibsch) з Німеччини.

Зголошуватись до Школи перфомансу можна до 20 серпня, залишивши свою заявку тут.

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