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Поліцейські розшукують безвісти зниклого мешканця Бущини

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили в розшук 41-річного Ігоря Смаля, який поїхав велосипедом на роботу і зник. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Поліцейські встановлюють місцезнаходження безвісти зниклого Смаля Ігоря Івановича, 20.04.1978 року народження. Чоловік є уродженцем села Куликів Радехівського району, однак проживає у селі Ожидів, що на Бущині. Вранці 14 серпня він поїхав велосипедом на роботу, проте у вказаному місці так і не з’явився.

Прикмети: зріст 180 см, обличчя прямокутне, ніс прямий, очі сірого кольору, губи вузькі, волосся темно-русяве, має лобні залисини. Особливі прикмети: відсутні фаланги вказівного та середнього пальців правої руки.

Чоловік був одягнений у темно-синю куртку із замінника замші, кофту чорного кольору, чорні спортивні штани та кросівки. При собі також мав велосипед чорного кольору без рами.

Всіх, кому що-небудь відомо про можливе місцеперебування безвісті зниклого, просять повідомляти в Буське відділення поліції за номерами телефонів: 8(03264)2-16-38, 067-946-34-23, або 102.

Фото: Нацполіція

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