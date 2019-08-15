Під час ворожих обстрілів загинув український воїн

Минулої доби, 14 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, зних двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив дев’ять обстрілів: неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм; в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.