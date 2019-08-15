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Під час ворожих обстрілів загинув український воїн

Соломія Головіна

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Минулої доби, 14 серпня, збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Як зазначається, зних двічі – із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив дев’ять обстрілів: неподалік Пісків – зі стрілецької зброї; поблизу Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі Гнутового – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі неподалік Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів; неподалік Миколаївки – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об’єднаних сил: поблизу Південного з напрямку шахти імені Гагаріна – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Новолуганського – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм; в районі Зайцевого – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм,автоматичних гранатометів; поблизу Хутора Вільного – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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