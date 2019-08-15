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Перехрестя вулиць Пꞌясецького та Полковника Болбочана закрили для руху транспорту до вересня

Соломія Головіна

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Перехрестя на вул. Пꞌясецького – вул. Полковника Болбочана від сьогодні, 15 серпня, і до 22.00 год. 31 серпня буде перекрито для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відповідне перекриття здійснюють у зв’язку з проведенням робіт з переключення новозбудованого водогону. Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1».

Об’їзд здійснюватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

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