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На Яворівському полігоні стартували військові навчання за стандартами НАТО

Наталя Дуляба

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У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного стартувала підготовка підрозділів 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України за стандартами НАТО. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

 

Із нагоди старту навчань такого рівня сьогодні, 15 серпня, на Яворівському полігоні відбулась урочиста церемонія. Військова підготовка відбувається за програмою «Багатонаціональної об’єднаної групи з підготовки – Україна» (JMTGU).

Навчання підрозділів гірсько-штурмової бригади на Львівщині триватиме впродовж трьох місяців. За цей час українські військовослужбовці пройдуть повний комплекс армійського вишколу: від індивідуальної підготовки за різними військовими дисциплінами до злагодження всієї бригади. Значну увагу також приділятимуть підготовці штабів батальйонів та військової частини.

Всі заняття відбуватимуться під керівництвом сертифікованих інструкторів Міжнародного центру миротворчості та безпеки та країн-партнерів, зокрема зі США, Канади, Великобританії, Литовської Республіки, Польщі, Данії і Швеції.

Завдяки програмі вишколу українські гірські піхотинці здобудуть знання та навички, що відповідають стандартам НАТО.

Фото: Академія сухопутних військ

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