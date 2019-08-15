На трасі Львів – Шегині на мікроавтобус впало дерево

У середу, 14 серпня, через негоду на трасі Львів – Шегині на мікроавтобус Nissan Primastar обвалилось дерево. Рух дорогою, що веде до міжнародного пункту пропуску «Шегині» був заблокований. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Інцидент стався орієнтовно о 18:50 год. біля села Шегині. Сильний вітер повалив дерево, яке впало на автомобіль Nissan Primastar. Внаслідок події ніхто не постраждав.

На місце виїхали рятувальники, які прибирали з мікроавтобуса та проїжджої частини дерево.

Як повідомляють очевидці на «Варті 1», від падіння дерева пошкоджено відразу три автомобілі. Рух дорогою, що веде до пункту пропуску «Шегині», був заблокований протягом кількох годин.

Фото: Варта 1