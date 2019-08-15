На Львівщині список хворих на туберкульоз скоротився вдвічі

Завдяки державним програмам, якісним медикаментам та вчасній діагностиці захворюваність на туберкульоз у Львівському регіоні за останні 10 років знизилася на 50%. Про це під час прес-конференції на тему «Боротьба з туберкульозом» повідомив генеральний директор Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру Любомира Рак, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Любомира Рака, у 2009 році на Львівщині було зафіксовано понад 2500 пацієнтів з туберкульозом, зараз – 1286. У зв’язку з відсутністю БЦЖ-вакцини від туберкульозу в 2014 – 2016 році була негативна динаміка цього захворювання серед дітей та вже у 2018 році статистика знизилась у п’ятеро.

Він також виокремив дві головні форми туберкульозу. Зокрема, чутливу, яку лікують 6-8 місяців. Такий хворий обходиться державі у 50 – 60 тисяч гривень. Та найбільш проблемний – хіміорезистентний туберкульоз (форма туберкульозу, яка не піддається лікуванню ряду доступних протитуберкульозних препаратів – ред.). За старими методами, його лікування тривало 22 місяці. В грошовому еквіваленті один пацієнт обходився державі у 200 тисяч гривень. Проте завдяки новим високоефективним японським препаратам, що зареєстрували на ринку в січні 2019 року, цей процес вже вдалося скоротити до 9-ти місяців.

«Досвід ведення пацієнтів за такими препаратами є не великий. Але ми бачимо, що препарати дуже добре переносяться. Вони призначаються не як монотерапія, а в комплексі з протитуберкульозними препаратами», – зазначила завідувачка хіміорезистентного відділення Львівського регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру Руслана Тупичак.

Водночас вона додала що найбільше випадків туберкульозу зафіксовано у Сокалі, Червонограді та Бориславі. Найменше у Трускавці – один пацієнт.

Також стало відомо, що на сьогодні туберкульоз можна діагностувати за 5 годин, коли раніше цей процес займав до двох місяців.

«Туберкульоз – не вирок. Будь-яку форму туберкульозу можна вилікувати. При трьох складових: наявність препаратів, вчасна діагностика, наявність спеціалістів. І звичайно, бажання пацієнта», – наголосив Любомир Рак.

Окрім медичної допомоги, хворим часто потрібні соціальний та психологічний супроводи. Нерідко трапляються ситуації, коли пацієнти з власного бажання переривали лікування, чим лише погіршували свій стан. Щоб уникнути таких випадків, на Львівщині існують організації, які пропонують підтримку таким людям за кошт міського та державного бюджету. Серед них експерти відзначили БО «100% життя» та «TB people Ukraine».

Фото: BBC