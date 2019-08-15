На Хмельниччині шахрай видурив у Героя України 160 тисяч гривень

Правоохоронці зібрали докази про те, що чоловік, який позиціонує себе керівником громадської організації, на Хмельниччині ошукав військовослужбовця, нагородженого відзнакою «Герой України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону.

Як встановили поліцейські, зловмисник запропонував військовому Збройних Сил України вкласти 160 тисяч гривень, які той заробив у військовій місії у 2010 році, у фінансову установу. За це потерпілий мав отримувати щомісячний відсотковий прибуток. Однак після укладення договору офіцер не отримав ні відсотків, ні власних коштів.

Зазначимо, що військовослужбовець у 2014 році отримав важке поранення під час військових дій на Сході країни.

Лиходію повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

13 серпня слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду обрав для зловмисника запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Однак прокуратура оскаржуватиме таке рішення.