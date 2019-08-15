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На Хмельниччині шахрай видурив у Героя України 160 тисяч гривень

Софія Мінджоса

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Правоохоронці зібрали докази про те, що чоловік, який позиціонує себе керівником громадської організації, на Хмельниччині ошукав військовослужбовця, нагородженого відзнакою «Герой України». Про це Львівському порталу  повідомили у пресслужбі військової прокуратури Західного регіону.

 

Як встановили поліцейські, зловмисник запропонував військовому Збройних Сил України вкласти 160 тисяч гривень, які той заробив у військовій місії у 2010 році, у фінансову установу. За це потерпілий мав отримувати щомісячний відсотковий прибуток. Однак після укладення договору офіцер не отримав ні відсотків, ні власних коштів.

Зазначимо, що військовослужбовець у 2014 році отримав важке поранення під час військових дій на Сході країни.

Лиходію повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

13 серпня слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду обрав для зловмисника запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Однак прокуратура оскаржуватиме таке рішення.

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