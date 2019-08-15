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Мешканці кількох десятків вулиць у Львові залишилися без води

Соломія Головіна

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У Львові у зв’язку з відсутністю електропостачання на насосній станції «Янівська» припинено водопостачання до кількох десятків вулиць міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні з 10.45 год. призупинено подачу води до частини вулиць міста, зокрема: на вул. Бортнянського, Комарова, Ясна, Залізнична, О. Степанівни, М. Вовчка, Бр. Міхновських, Шараневича, Стороженка, Хотинська, Перова, Одеська, Левандівська, Сорохтея, Юнаківа, Золота, Єрошенка, Залізнична, Квітки-Основ’яненка, Городоцька, Бандери, Матейка, Озаркевича, Я. Мудрого, Шевченка, Шараневича, Пстрака, Голубовича, Вернигори, Декарти, Морозенка, Головацького, Яцкова та прилеглі до них вулиці.

Ремонтні роботи проводить МЕМ. Відновлення подачі води відбудеться після відновлення електропостачання до НС «Янівська».

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