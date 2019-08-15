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Львів'ян спільно з урбаністами кличуть на сніданок обговорити розвиток площі Коліївщини

Соломія Головіна

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Львів’ян запрошують у неділю, 18 серпня, на зустріч з урбаністами, митцями та рестораторами на обговорення розвитку пл. Коліївщини, що відбудеться безпосередньо на ній. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід відбудеться безпосередньо на площі, початок о 10:00.

«Цю зустріч організовують підприємці пл. Коліївщини. Наразі вони організували реставрацію автобуса, що на площі, проте там є багато інших проблем, що потребують вирішення. Так, як вони збирають кошти на реставрацію автобуса, то вони вирішили, що там можна зробити більше корисних справ для площі. Тому вони вирішили зібрати спільний сніданок громади, митців та підприємців, аби відкрито поговорити та знайти шляхи вирішення проблем та продумати стратегію розвитку», – розповіла начальниця відділу урбаністики ЛКП «Інститут просторового розвитку» Олександра Сладкова.

Фото: ЛМР

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