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Артем Бараненко: «Я не вважаю себе найкращим. В Королівській академії були класні хлопці, які також себе проявили дуже гідно»

Вероніка Рой

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Кращий іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії та курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко про навчання за кордоном та отриману військову відзнаку:

«Я точно не знаю, як обирають найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великобританії. Там, здається, відбувається аналіз того, як курсант себе проявив на парах. Наприклад, дуже беруться до уваги оцінки із занять та звертають увагу на те, як людина себе проявив на полігоні. Тобто на полігоні абсолютно кожному курсанту даються визначні посади і за них ставлять оцінки. Я починав з командира секції, а потім отримав найвищу посаду.

Але коли вперше сказали, що Артем Бараненко отримує цей меч, у мене був мікс почуттів: занепокоєння, радість, гордість. Але я не вважаю себе найкращим. Чому В Королівській академії були класні хлопці, які також себе проявили дуже гідно. І от власне, кого будуть нагороджувати, обирали вже на останньому полігоні. Там мені, курсанту з Кенії та з США дали найвищі посади. І поміж нами трьома обирали, хто отримає цю відзнаку.

На парад приїхали батьки, їм дуже швидко організували візу. Їхня підтримка для мене була дуже важлива. Коли вручали шаблю на церемонії вже були звичайні, бо було багато репетицій. Більше вражень я отримав, коли мені вперше сказали, що я став кращим. Але чесно, досі не вірю, що здобув меч найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ. Мені здавалося, що це щось нереальне

Меч хочу відвезти своєму дідусю. Він проживає у місті Лебедин Сумської області. Він не військовий, але дуже пишався мною, коли я отримав цю нагороду».

Фото: Академія сухопутних військ

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