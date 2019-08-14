З 1 січня зросте зарплата тренерів дитячий спортивних шкіл

Сьогодні Кабінет Міністрів України схвалив рішення про збільшення з 1 січня 2020 року заробітних плат тренерам дитячих і юнацьких спортивних шкіл на 20-70%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Кабміну.

Раніше глава уряду Володимир Гройсман відзначав, що заплановане зростання зарплат стане підтримкою передусім для молодих фахівців. «Це буде справедливо і достойно», – сказав він.

У Кабміні зазначають, що таке рішення створює підґрунтя для реалізації іншого напрямку роботи – розвитку дитячого спорту, в тому числі шляхом розбудови мережі спортивних шкіл, басейнів, комплексів та пришкільних спортивних майданчиків.

Також сьогодні уряд також схвалив рішення про збільшення стипендій для видатних і перспективних спортсменів, про запуск центру олімпійської підготовки по стрибках у воду, а також про розвиток матеріально-технічної бази для параолімпійського спорту.