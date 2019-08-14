Вступну кампанію до профтехів продовжили до 1 жовтня

Заклади профосвіти, які матимуть недоукомплектовані групи для навчання за кошти регіонального або державного бюджету, можуть продовжити прийом заяв до 1 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до Правил прийому, зарахування до закладів профосвіти має завершуватися до початку навчально року, а саме до 1 вересня. Однак у разі невиконанні регіонального або державного замовлення закладам надається можливість провести додатковий набір вступників. Йдеться про набір на окремі професії або спеціальності в межах ліцензованого обсягу закладу.

Загалом цього року було виділено 123 тис 315 бюджетних місць, на яких вступники можуть безоплатно отримати професійну освіту. З них 109 249 місць – це регіональне замовлення, 14 066 – держзамовлення, зокрема 7 287 – за професіями загальнодержавного значення.

Нагадаємо, що раніше для вступників у заклади профосвіти на сайті МОН було розміщено ТОП найкраще оплачуваних професій.