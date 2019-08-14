ОСТАННІ НОВИНИ

Сезон кукурудзи у розпалі: фахівці розповіли про її користь

Соломія Головіна

|

Всі знають, що серпень – це сезон кавуна. Але не варто забувати, що це ще й сезон кукурудзи. Ці представники родини злакових дуже корисні, пише УП з посиланням на Health.

 

По-перше, це – цільнозерновий злак.

А це означає, що кукурудза знижує ризики серцево-судинних та онкологічних захворювань, діабету другого типу та ожиріння.

Але, звичайно, не варто забувати про кількість кукурудзи, яку ви збираєтесь з’їсти.

Наприклад, для дорослої жінки цілком достатньо одного початку кукурудзи за один прийом їжі.

По-друге, кукурудза багата на поживні речовини.

Кукурудза містить різні типи вітаміну В та калій.

Калій допомагає утримувати здоровий кров’яний тиск та серцеві функції.

Також цей мінерал попереджає судоми м’язів та допомагає зберігати м’язову масу.

У кукурудзі в 10 разів більше вітаміну А, ніж в інших зернових.

Вітамін А сповільнює когнітивні вікові порушення та покращує роботу імунної системи.

Кукурудза містить захисні антиоксиданти.

Лютеїн та зеаксантин – це кукурудзяні пігменти, які й надають їй характерного забарвлення.

Ці речовини захищають нас від вільних радикалів.

Вільні радикали забирають електрони в молекул, і тим самим пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща.

Це називається вільнорадикальна ланцюгова реакція.

А антиоксиданти, які знаходяться в блакитній та фіолетовій кукурудзах мають протизапальну дію.

Кукурудза корисна для травлення.

Коли ви їсте кукурудзу, ви отримуєте дозу нерозчинної клітковини.

Цей тип клітковини попереджає закрепи та знижує ризики геморою та колоректального раку (злоякісна пухлина товстого кишківника та прямої кишки).

Також клітковина, що міститься у кукурудзі, допомагає контролювати вагу, тому що швидко надає відчуття ситості.

Що ще варто знати про кукурудзу…

Хоча кукурудза містить мало жиру (1 грам на початок) та цукру (3 грами на початок), лікарі не радять споживати кукурудзяний сироп та кукурудзяну олію.

Кукурудзяний сироп, який міститься в продуктах у якості підсолоджувача, сприяє набору ваги, особливо в районі черева.

А кукурудзяна олія містить омега-6 жирні кислоти, які можуть спричиняти запальні процеси. Хоча помірне її споживання не є шкідливим.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...