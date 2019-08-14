Сезон кукурудзи у розпалі: фахівці розповіли про її користь

Всі знають, що серпень – це сезон кавуна. Але не варто забувати, що це ще й сезон кукурудзи. Ці представники родини злакових дуже корисні, пише УП з посиланням на Health.

По-перше, це – цільнозерновий злак.

А це означає, що кукурудза знижує ризики серцево-судинних та онкологічних захворювань, діабету другого типу та ожиріння.

Але, звичайно, не варто забувати про кількість кукурудзи, яку ви збираєтесь з’їсти.

Наприклад, для дорослої жінки цілком достатньо одного початку кукурудзи за один прийом їжі.

По-друге, кукурудза багата на поживні речовини.

Кукурудза містить різні типи вітаміну В та калій.

Калій допомагає утримувати здоровий кров’яний тиск та серцеві функції.

Також цей мінерал попереджає судоми м’язів та допомагає зберігати м’язову масу.

У кукурудзі в 10 разів більше вітаміну А, ніж в інших зернових.

Вітамін А сповільнює когнітивні вікові порушення та покращує роботу імунної системи.

Кукурудза містить захисні антиоксиданти.

Лютеїн та зеаксантин – це кукурудзяні пігменти, які й надають їй характерного забарвлення.

Ці речовини захищають нас від вільних радикалів.

Вільні радикали забирають електрони в молекул, і тим самим пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща.

Це називається вільнорадикальна ланцюгова реакція.

А антиоксиданти, які знаходяться в блакитній та фіолетовій кукурудзах мають протизапальну дію.

Кукурудза корисна для травлення.

Коли ви їсте кукурудзу, ви отримуєте дозу нерозчинної клітковини.

Цей тип клітковини попереджає закрепи та знижує ризики геморою та колоректального раку (злоякісна пухлина товстого кишківника та прямої кишки).

Також клітковина, що міститься у кукурудзі, допомагає контролювати вагу, тому що швидко надає відчуття ситості.

Що ще варто знати про кукурудзу…

Хоча кукурудза містить мало жиру (1 грам на початок) та цукру (3 грами на початок), лікарі не радять споживати кукурудзяний сироп та кукурудзяну олію.

Кукурудзяний сироп, який міститься в продуктах у якості підсолоджувача, сприяє набору ваги, особливо в районі черева.

А кукурудзяна олія містить омега-6 жирні кислоти, які можуть спричиняти запальні процеси. Хоча помірне її споживання не є шкідливим.