На зарплати бюджетникам Львівщини не вистачає 285 мільйонів

У Львівській області дефіцит видатків на зарплату у бюджетній сфері становить 285 млн грн. Про це керівника повідомив керівник департаменту фінансів Львівської ОДА Олег Демків, передає пресслужба ЛОДА.

Власне шляхи вирішення питання ліквідації дефіциту із заробітної плати сьогодні, 14 серпня, розглянули на нараді під головуванням очільника області Маркіяна Мальського.

За інформацією фінансистів, найбільша заборгованість із виплати зарплати прогнозується у Дрогобичі, Самборі, Турківському та Старосамбірському районах.

«Зараз вкрай необхідно напрацювати механізми, які б дозволили оптимізувати мережу бюджетних установ, насамперед у медичній та освітній галузі. Це дасть можливість збалансувати місцеві бюджети, вдосконалити їх структуру. Окрім того, необхідно сконцентрувати всі наявні ресурси для погашення заборгованості із зарплати», – наголосив Маркіян Мальський.

За результатами наради, ухвалили рішення звернутися до центральних органів влади про вдосконалення механізмів визначення та розподілу фінансового ресурсу між місцевими бюджетами з метою подальшого недопущення складної фінансової ситуації.