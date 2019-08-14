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Мешканці 253 будинків Шевченківського району завтра будуть без гарячої води

Соломія Головіна

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У Шевченківському районі Львова завтра, 15 серпня, не буде гарячої води у квартирах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як пояснюють у «Львівтеплоенерго», через проведення профілактичних робіт на ГРС «Винники» завтра з 08.00 до 17.00 год. буде припинено газопостачання ТП «Північна».

«Це приведе до припинення подачі гарячої води споживачам Шевченківського району м. Львова – це 253 будинки. Зокрема це мешканці пр. Чорновола, вул. Варшавська, вул. Липинського, вул. Мазепи, вул. Інструментальна, вул. Миколайчука, вул. Щурата, вул. Хвильового та прилеглі до них вулиці», – наголошують у повідомленні.

Повноцінне гаряче водопостачання буде відновлено з 00.00 год. 16 серпня.

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