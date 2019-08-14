Львівських водіїв закликають бути обережними на дорозі через ранковий туман

Синоптики попереджають про погану видимість на дорогах завтра 15, серпня, через туман. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по місту Львову 15 серпня вночі та вранці очікується туман, видимістю 200 – 500 м.
Отож мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними.
Так, під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:
- істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
- при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
Соломія Головіна