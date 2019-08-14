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Львівська спортсменка Софія Прийма виборола «золото» на чемпіонаті України з крос-триатлону

Вероніка Рой

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Цими днями на Волині відбувся чемпіонат України з крос-триатлону. На цих змаганнях львів’янці Софії Приймі вдалось здобути золоту медаль. Про це у Facebook інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, участь у змаганнях «Polissia Challenge Cup 2019» взяли близько 120 спортсменів з різних областей України та інших країн. Захід стартував з Турійського району – мальовничого озера Сомин. Фінішували у селі Смідин ─ центрі Смідинської об’єднаної громади.

Спортсмени пропливли 1 кілометр озером Сомине Турійського району, потім їхали велосипедами 20 кілометрів, і після цього ще пробігли до фінішу 6 кілометрів.

Найкращою серед жінок стала львів’янка Софія Прийма.

Фото: управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

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