Львівська спортсменка Софія Прийма виборола «золото» на чемпіонаті України з крос-триатлону

Цими днями на Волині відбувся чемпіонат України з крос-триатлону. На цих змаганнях львів’янці Софії Приймі вдалось здобути золоту медаль. Про це у Facebook інформує управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Як повідомляється, участь у змаганнях «Polissia Challenge Cup 2019» взяли близько 120 спортсменів з різних областей України та інших країн. Захід стартував з Турійського району – мальовничого озера Сомин. Фінішували у селі Смідин ─ центрі Смідинської об’єднаної громади.

Спортсмени пропливли 1 кілометр озером Сомине Турійського району, потім їхали велосипедами 20 кілометрів, і після цього ще пробігли до фінішу 6 кілометрів.

Найкращою серед жінок стала львів’янка Софія Прийма.

Фото: управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.