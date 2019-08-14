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Львів’яни, які відсвяткували діамантове весілля, поділились секретом подружнього життя

Анастасія Корольова

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Сьогодні, 14 серпня, львів’яни Людмила та Геннадій Квартенки відсвяткували 60 років спільного життя у шлюбі. Побачити та привітати ювілярів прийшов і кореспондент Львівського порталу.

 

З нагоди діамантового весілля рідні вирішили зробити Квартенкам свято, до організації якого долучилась і мерія. ЛКП «Львівелектротранс» спеціально виділив подружжю ретро-трамвай, який возив їх містом.

«Я дуже схвильована, ми не очікували такого сюрпризу. Для нас це було дуже несподівано, неначе казка!», – поділилась першими враженнями 80-річна Людмила Квартенко.

Вона розповіла, де саме познайомилася зі своїй майбутнім чоловіком. У 1958 році жінка працювала в інституті «Хімпроект» і саме там зустріла Геннадія Квартенка, який тільки-но влаштувався на роботу. Вже через рік після знайомства, 14 серпня 1959 року, молодята побралися. У шлюби вони народили двох дітей: доньку та сина.

«Щоб прожити разом стільки років, треба мати добрий розум і гарний характер. Важливо поважати, розуміти і прислухатися один до одного, а по можливості виконувати всі прохання своєї половинки», – зауважив Геннадій Квартенко, який незабаром святкуватиме своє 85-річчя.

На думку Людмили Квартенко, у сімейній злагоді неабияку роль відіграє саме жінка, тому також поділилась секретом подружнього життя: «Я вважаю, що все залежить від дружини. Вона повинна залишатися берегинею домашнього затишку, вміти підтримувати свого чоловіка та стесувати гострі кути».

Цього року парі випало відсвяткувати аж три ювілеї. Так, 17 червня відзначила своє 80-річчя Людмила Михайлівна, а 22 вересня свої 85-ті уродини справлятиме Геннадій Вікторович. Він, до речі, у віці 78 років виборов золоту медаль з волейболу на всеукраїнських зманнях.

Своє діамантове весілля Квартенки збираються відсвяткувати по-сімейному, зібравши за столом дітей, внуків та родичів. І перш, ніж відправитися додому, пара охоче ділилася з небайдужими львів’янами досвідом свого подружнього життя, щиро бажала молоді прожити 60 та навіть більше років разом у мирі та злагоді.

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