Чотирьох львів'ян оштрафували через заміну у квартирах дерев'яних вікон та дверей на пластикові

Чотирьох власників квартир на вулиці Мартовича у Львові оштрафували через заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Власне адміністративна комісія, створена при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, розглянула 8 протоколів складених на фізичних осіб, які в своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові. За результатами роботи комісії 4 справи перенесли на два тижні, а на 4 власників квартир накладено штрафи.

Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власників квартир в будинках на вул. Мартовича, 4 і Мартовича, 5, які провели заміну кількох дерев’яних вікон і дверей на пластикові. Також накладено штраф у розмірі 850 грн на власника квартири на вул. Мартовича, 5, який замінив одне дерев’яне вікно на пластикове.

Натомість, розгляд 4 протоколів, складених на мешканців квартир на вул. Мартовича, 4 та вул. Мартовича, 5, перенесено на два тижні, оскільки присутні на засіданні власники квартир погодилися укласти охоронний договір.