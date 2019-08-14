ОСТАННІ НОВИНИ

Чотирьох львів'ян оштрафували через заміну у квартирах дерев'яних вікон та дверей на пластикові

Соломія Головіна

|

Чотирьох власників квартир на вулиці Мартовича у Львові оштрафували через заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Власне адміністративна комісія, створена при виконавчому комітеті ЛМР щодо порушення законодавства про охорону історичної спадщини, розглянула 8 протоколів складених на фізичних осіб, які в своїх квартирах провели заміну дерев’яних вікон/балконних дверей на пластикові. За результатами роботи комісії 4 справи перенесли на два тижні, а на 4 власників квартир накладено штрафи.

Зокрема, адміністративна комісія наклала максимальний штраф у розмірі 1700 грн на власників квартир в будинках на вул. Мартовича, 4 і Мартовича, 5, які провели заміну кількох дерев’яних вікон і дверей на пластикові. Також накладено штраф у розмірі 850 грн на власника квартири на вул. Мартовича, 5, який замінив одне дерев’яне вікно на пластикове.

Натомість, розгляд 4 протоколів, складених на мешканців квартир на вул. Мартовича, 4 та вул. Мартовича, 5, перенесено на два тижні, оскільки присутні на засіданні власники квартир погодилися укласти охоронний договір.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...