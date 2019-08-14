71% українців не вірить у безпечність вакцин, - опитування

В Україні лише 29% громадян погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні. При тому, що у світі цей показник сягає 79%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Опитування показує, що така недовіра характерна для постсовєцьких країн. Зокрема, низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії.

Результати дослідження також показують: у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, в той час в Україні – 50%. В опитуванні взяли участь більше ніж 140 тисяч людей з більш ніж 140 країн світу.

«Недовіра українців до вакцинації – результат десятиліть дезінформації з боку представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини та антивакцинальна пропаганда разом з дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм імунізації. Внаслідок цього з’явилась велика група людей, які з різних причин не отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів небезпечних інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни», – зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.

Також наголошується, що в Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% – від дифтерії та правця, 67 % – від Гепатиту В (дані за 2018 рік).

Відмова від вакцинації має небезпечні наслідки. Наразі в Україні триває спалах кору. З початку року на кір в Україні захворіли понад 57 тисяч людей, а від ускладнень померли 18 людей.

Загрозливою є ситуація з дифтерією (з’являються поодинокі випадки і високим є ризик виникнення спалаху).

МОЗ України закликає перевірити наявність проведеної вакцинації в дітей та ревакцинації у дорослих і, в разі потреби, якомога швидше отримати щеплення.

Щеплення можна зробити безоплатно і дітям, і дорослим. Для цього необхідно спочатку звернутися до свого сімейного лікаря.

Наразі вперше за останні роки Україна повністю забезпечена необхідними вакцинами. Вакцинація за Календарем профілактичних щеплень захищає від 10 смертельно небезпечних хвороб.