71% українців не вірить у безпечність вакцин, - опитування

В Україні лише 29% громадян погоджуються з твердженням, що вакцини безпечні. При тому, що у світі цей показник сягає 79%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Опитування показує, що така недовіра характерна для постсовєцьких країн. Зокрема, низький рівень довіри до вакцинації також характерний для Білорусі та Росії.
Результати дослідження також показують: у світі вакцини вважають ефективними 84% людей, в той час в Україні – 50%. В опитуванні взяли участь більше ніж 140 тисяч людей з більш ніж 140 країн світу.
«Недовіра українців до вакцинації – результат десятиліть дезінформації з боку представників антивакцинаторських рухів. Фейкові новини та антивакцинальна пропаганда разом з дефіцитом вакцин у минулі роки підірвали довіру до програм імунізації. Внаслідок цього з’явилась велика група людей, які з різних причин не отримали необхідні щеплення, що створює високі ризики виникнення спалахів небезпечних інфекційних хвороб та є загрозою національній безпеці країни», – зазначають у Міністерстві охорони здоров’я.
Також наголошується, що в Україні рівень охоплення щепленнями дітей до року залишається низьким: 71% вакцинація від поліомієліту, 69,3% – від дифтерії та правця, 67 % – від Гепатиту В (дані за 2018 рік).
Відмова від вакцинації має небезпечні наслідки. Наразі в Україні триває спалах кору. З початку року на кір в Україні захворіли понад 57 тисяч людей, а від ускладнень померли 18 людей.
Загрозливою є ситуація з дифтерією (з’являються поодинокі випадки і високим є ризик виникнення спалаху).
МОЗ України закликає перевірити наявність проведеної вакцинації в дітей та ревакцинації у дорослих і, в разі потреби, якомога швидше отримати щеплення.
Щеплення можна зробити безоплатно і дітям, і дорослим. Для цього необхідно спочатку звернутися до свого сімейного лікаря.
Наразі вперше за останні роки Україна повністю забезпечена необхідними вакцинами. Вакцинація за Календарем профілактичних щеплень захищає від 10 смертельно небезпечних хвороб.
Соломія Головіна