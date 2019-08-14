22-річний львів’янин відібрав у 10-річного хлопця велосипед, а потім поїхав на ньому грабувати магазин

У Львові поліцейські затримали 22-річного молодика, який спершу відібрав велосипед у десятирічного хлопчика та поїхав на ньому у магазин, де, погрожуючи продавчині ножем, заволодів товаром з прилавку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Спершу до поліції надійшло повідомленні від 41-річного львів’янина про те, що 13 серпня близько 19.30 на вулиці Роксолани у Львові невідомий зловмисник, застосувавши насильство, відібрав у його 10-річного сина велосипед «Аванті» та втік. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею грабіж.

Близько 20.00 у поліцію надійшло інше повідомлення від продавця одного з магазинів, розташованого на вулиці Залізничній у Львові, про чоловіка, котрий, погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволодів товаром з прилавку та намагався втекти.

На місці події працювали наряд Управління поліції охорони та слідчо-оперативна група. Поліцейські спільно з небайдужими громадянами, затримали зловмисника. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за статтею розбій.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 22-річний львів’янин, котрий раніше притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема, за неправдиві повідомлення про замінування.

Під час перевірки поліцейські виявили на місці події велосипед, яким затриманий приїхав на місце скоєння злочину. Той самий «Аванті», який він відібрав у малолітнього хлопчика на вулиці Роксолани.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Проводяться досудові розслідування.