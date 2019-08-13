За останні 50 років кількість тварин у лісах планети скоротилася вдвічі

Кількість тварин у лісах планети за останні 50 років скоротилася вдвічі. Про це пише Deutsche Welle із посиланням на дослідження Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), передає Громадське.

Так, науковці занепокоєні скороченням у лісах кількості диких тварин, зокрема мавп. З 1970 року їх стало менше більш ніж удвічі.

Найбільш ураженими категоріями у тваринному світі дослідники називають амфібій, наприклад, жаб, а також ссавців, зокрема, мавп та лісових слонів. Основною причиною безпрецедентного скорочення кількості диких тварин є втрата середовища існування, зокрема внаслідок вирубування лісів.

«Занепад біологічного розмаїття у світових лісах — це пересторога», – заявив член ради WWF Крістоф Гайнріх.

За його словами, вимирання тварин може негативно вплинути на здатність лісів зберігати парникові гази, що призведе до жорсткішої кліматичної кризи.

Для дослідження науковці використали дані щодо 268 видів хребетних і 455 популяцій тварин.