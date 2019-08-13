Ведмежий притулок «Домажир» запрошує встановити світовий рекорд

У День Незалежності України ведмежий притулок «Домажир» запрошує власників ведмежих прізвищ долучитись до встановлення Національного та світового рекорду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної адміністрації.

Організатори розповідають, що планують в один день і в один час зібрати більше 500 людей з прізвищами Ведмідь, Медвідь і спільнокореневими з усієї України, а також підписати декларацію про активну охорону бурих ведмедів.

Також для учасників заходу обіцяють екскурсію містом об 11:00 та автобусні трансфери до Ведмежого притулку об 12:30. Збір учасників у сквері ЛОДА, що на вулиці Винниченка, 18.

Щоб долучитись до встановлення рекорду необхідно зареєструватись за посиланням тут: forms, і на місці мати при собі документ, який посвідчує особу.

Програма заходу:

10:00 – 13:00 Творчі години ( Майстер-клас з розпису Яворівської іграшки; виготовлення морозива для ведмедів; аквагрим для найменших; анімація; екскурсії).

13.00 – 14:00 Реєстрація «Ведмедів» та їх друзів учасників встановлення рекорду.

14.00 – 14:30 Офіційна частина. Привітання організаторів.

14:30 – 15:00 Реєстрація рекорду та підписання Декларації. Спільне фотографування «Ведмедів».

15:00 – 17:00 Відвідування ведмедиків у лісових вольєрах учасниками встановлення рекорду.

16:00 – 18:00 Частування кулішем.

18:30 – повернення автобусів до Львова.

Акцію влаштовують з метою привернення уваги до проблеми захисту бурого ведмедя В Україні, який занесений до Червоної Книги.

Фото: Львівський портал