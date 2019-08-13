ОСТАННІ НОВИНИ

Ведмежий притулок «Домажир» запрошує встановити світовий рекорд

Ольга Денисяка

|

У День Незалежності України ведмежий притулок «Домажир» запрошує власників ведмежих прізвищ долучитись до встановлення Національного та світового рекорду. Про це  Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної адміністрації.

 

Організатори розповідають, що планують в один день і в один час зібрати більше 500 людей з прізвищами Ведмідь, Медвідь і спільнокореневими з усієї України, а також підписати декларацію про активну охорону бурих ведмедів.

Також для учасників заходу обіцяють екскурсію містом об 11:00 та автобусні трансфери до Ведмежого притулку об 12:30. Збір учасників у сквері ЛОДА, що на вулиці Винниченка, 18.

Щоб долучитись до встановлення рекорду необхідно зареєструватись за посиланням тут: forms, і на місці мати при собі документ, який посвідчує особу.

Програма заходу:

10:00 – 13:00 Творчі години ( Майстер-клас з розпису Яворівської іграшки; виготовлення морозива для ведмедів; аквагрим для найменших; анімація; екскурсії).

13.00 – 14:00 Реєстрація «Ведмедів» та їх друзів учасників встановлення рекорду.

14.00 – 14:30 Офіційна частина. Привітання організаторів.

14:30 – 15:00 Реєстрація рекорду та підписання Декларації. Спільне фотографування «Ведмедів».

15:00 – 17:00 Відвідування ведмедиків у лісових вольєрах учасниками встановлення рекорду.

16:00 – 18:00 Частування кулішем.

18:30 – повернення автобусів до Львова.

Акцію влаштовують з метою привернення уваги до проблеми захисту бурого ведмедя В Україні, який занесений до Червоної Книги.

Фото: Львівський портал

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни
Ольга ФУЧИК
«АТБ» поруч: найбільший ритейлер країни розширює карту та пропонує мінімальні ціни

Ось уже минула перша половина року. Протягом цього часу багато чого змінилося. Ми обрали нового президента та новий парл...

За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?
Анастасія МЕЛЬНИК
За лаштунками волонтерської кухні. Як львівські господині допомагають військовим?

Ми постійно кудись поспішаємо: на роботу, навчання, зустріч. Та як часто у цій метушні ми згадуємо про те, що в Україні ...

День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу
Стас ЄРОХИН
День торгівлі в Україні: що відбувається за лаштунками вітчизняного ритейлу

Останньої неділі місяця (28 липня) українці відзначатимуть День торгівлі – професійне свято працівників надважливої для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...