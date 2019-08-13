У Львові озброєний чоловік у масці пограбував магазин

У понеділок, 12 серпня, орієнтовно о 17:00 год. невідомий чоловік зі зброєю обікрав магазин на вул. Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Встановлено, що в один із продуктових магазинів на вул. Володимира Великого забіг чоловік, обличчя якого було закрите балаклавою. Погрожуючи продавчині предметом, схожим на пістолет, він заволодів грошима з каси та втік.

Прикмети нападника: невисокого зросту, був одягнений у светр темного кольору зі світлими полосами, темні штани.

«У місті введено план “Сирена”. Поліцейські вживають усіх заходів для встановлення особи та затримання зловмисника. Вирішується питання правової кваліфікації злочину», – йдеться у повідомленні.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини скоєння злочину, особу зловмисника та його місцеперебування, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102!