У Львові для потребуючих діток проведуть патріотичний майстер-клас

З нагоди Дня Незалежності, відділ соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, організовує для дітей майстер-клас із виготовлення жовто-блакитних сердечок у техніці сухого валяння вовною. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Майстер-клас «Люблю Україну» відбудеться 22 серпня о 15.00, у приміщенні Центральної дитячої бібліотеки (вул. Окуневського, 3). Вікова категорія учасників — 8−15 років.

Як уточнили Львівському порталу організатори події, до майстер-класів передовсім залучатимуть дітей із потребуючих родин, а також діток із інвалідністю.