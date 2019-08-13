У львів’янина поцупили з кишені ключі від квартири і винесли техніку та коштовності

У Львові з квартири поцупили техніку та коштовності на 50 тис. грн. Злодій проник у помешкання, скориставшись ключами, які поцупив у власника. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Франківський відділ поліції 9 серпня звернувся 37-річний місцевий мешканець. За словами чоловіка, уночі у нього з кишені викрали ключі від квартири та мобільний телефон. Після цього зловмисник проник у його помешкання та викрав звідти телевізор, ноутбук, фотоапарат та золоті прикраси. Загальна сума завданої шкоди – близько 50 000 гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння правопорушення причетний 30-річний львів’янин.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка). Зловмиснику загрожує позбавлення волі від трьох до шести років. Досудове розслідування триває.