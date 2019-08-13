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У Дрогобичі водій на «дев’ятці» протаранив дві автівки. Є травмовані

Наталя Дуляба

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В понеділок, 12 серпня, орієнтовно о 13:30 год. на вулиці Сахарова у Дрогобичі сталась потрійна ДТП із потерпілими. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля  ВАЗ-21099, 41-річний дрогобиччанин, не впорався з керуванням й зіткнувся з запаркованим на узбіччі мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та з «Фольксвагеном Транспортер», який рухався йому назустріч.

Внаслідок аварії постраждали водій та «дев’ятки». Їх обох у середньому стані важкості доправили у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події.

Фото: ДСНС

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