У Буському районі п’яний скутерист скоїв ДТП

У понеділок, 12 серпня, орієнтовно о 18:00 на дорозі місцевого значення у Буському районі юнак на скутері потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний мешканець одного із сіл району не впорався з керуванням скутером та впав на проїзну частину.

Хлопець отримав тілесні ушкодження, тож його госпіталізували у лікарню. Там медики виявили у нього ще й алкогольне сп’яніння.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.