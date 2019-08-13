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У Буському районі п’яний скутерист скоїв ДТП

Наталя Дуляба

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У понеділок, 12 серпня, орієнтовно о 18:00 на дорозі місцевого значення у Буському районі юнак на скутері потрапив у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як попередньо встановили правоохоронці, 20-річний мешканець одного із сіл району не впорався з керуванням скутером та впав на проїзну частину.

Хлопець отримав тілесні ушкодження, тож його госпіталізували у лікарню. Там медики виявили у нього ще й алкогольне сп’яніння.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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